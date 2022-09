Telefonbetrüger werden in der Türkei zu Haft verurteilt

Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Izmir: In der Türkei hat ein Gericht zahlreiche Mitglieder eines betrügerischen Callcenters zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die 67 Angeklagten sollen nach dem Willen der Justiz zwischen sechs Monate und 400 Jahre ins Gefängnis. Die bayerische Polizei war an den Ermittlungen beteiligt: Den Angaben zufolge hatte die Bande 35 Opfer betrogen - der Schaden wird auf mehr als 120 Millionen Euro beziffert. Etwa die Hälfte des Geldes konnte sichergestellt werden. Nun hoffen die Ermittler darauf, dass die Opfer teilweise entschädigt werden können. Die Bandenmitglieder hatten aus der Türkei aus angerufen und ihre Opfer gebeten, Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

