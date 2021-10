Teils sehr hohe Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen

Nachrichtenarchiv - 14.10.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert Koch-Institut registriert in einzelnen Regionen Deutschlands besonders viele Corona-Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen. Am Abend berichtetete das RKI von acht Landkreisen, in denen die Wocheninzidenz bei den 10- bis 19jährigen über 500 liegt. Darunter sind auch die bayerischen Kreise Berchtesgadener Land, Traunstein sowie Straubing-Bogen. Kinder und Jugendliche erkranken zwar deutlich seltener schwer an Covid-19 als ältere Menschen. Es gibt aber noch offene Fragen rund um Langzeitfolgen. Zwei Impfstoff sind ab 12 Jahren zugelassen. Die Impfquote bei Jugendlichen ist aber deutlich niedriger als bei Erwachsenen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.10.2021 20:45 Uhr