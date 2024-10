Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei maximal 11 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung von Nebel in weiten Teilen Frankens und im Norden der Oberpfalz freundlich und teils sonnig. Sonst bewölkt und im Süden zeitweise Regen bei maximal 11 bis 16 Grad. In der kommenden Nacht im Süden zunächst noch Schauer, dann teils bewölkt oder neblig bei Werten um 8 Grad. Morgen, am Freitag und Samstag gebietsweise länger trüb, sonst freundlich und meist trocken bei maximal 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 09:00 Uhr