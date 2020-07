Teilnehmer des EU-Gipfels formulieren unterschiedlicher Erwartungen

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Kurz bevor der EU-Sondergipfel fortgesetzt wird, gibt es über einen möglichen Erfolg unterschiedliche Einschätzungen. Kanzlerin Merkel sprach von einem Fortschritt und hält eine Einigung beim Corona-Wiederaufbaufonds für möglich. Frankreichs Präsident Macron warnte dagegen vor allzu großem Optimismus. Die Gruppe der 27 Staats- und Regierungschefs werde nun in die Details gehen. Wie auch Merkel erwartet Macron schwierige Verhandlungen. In einer Stunde gehen die Gespräche in Brüssel weiter. Im Mittelpunkt steht dabei der letzte Vorschlag von EU-Ratspräsident Michel. Danach soll die Höhe der Zuschüsse weiter gesenkt werden, auf 390 Milliarden Euro. Ursprünglich waren 500 Milliarden geplant gewesen. Das scheiterte an mehreren EU-Ländern, die inzwischen als die sparsamen Fünf bezeichnet werden. Ein weiterer Streitpunkt ist, dass die Haushaltsgelder an Rechtsstaatlichkeitskriterien gekoppelt werden. Dagegen wehren sich Polen und Ungarn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 15:00 Uhr