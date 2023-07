Teilnehmer des Bügerrates starten ab September ihre Arbeit

Meldungsarchiv - 21.07.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In den nächsten Monaten wird ein Bürgerrat die Politik beim Thema "Ernährung der Zukunft" beraten. 160 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind dazu am Nachmittag von Bundestagspräsidentin Bas ausgelost wurden. Vorab wurde darauf geachtet, dass die Mitglieder des Gremiums dem Querschnitt der Bevölkerung entsprechen, etwa was Alter, Geschlecht und Bildung angeht. Ab September sollen die Ausgewählten an mehreren Wochenenden Vorschläge zum Thema Ernährung erarbeiten. Dabei geht es unter anderem um die Frage, was staatlich und was privat geregelt werden soll. Bis Februar nächsten Jahres soll es ein Gutachten mit konkreten Handlungsempfehlungen geben. Der Bundestag ist nicht an die Ideen gebunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2023 20:00 Uhr