Teilnehmer am deutschen ESC-Finale stehen fest

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Die zehn Teilnehmer des deutschen Eurovision-Song-Contest-Finales am kommenden Samstag stehen fest. Zuschauer konnten ihre Favoriten aus 40 Beiträgen wählen. Der reguläre Song Contest in Rotterdam wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das ESC-Ersatzprogramm besteht nun am 16. Mai unter anderem aus einer Show, in der Zuschauer in Deutschland ihren "Sieger der Herzen" küren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 05:00 Uhr