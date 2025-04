Teilnahme von Papst an Osterfeier auf dem Petersplatz ist fraglich

Rom: Heute feiern Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz in Rom die Auferstehung Jesu. Papst Franziskus befindet sich nach langer Erkrankung auf dem Weg der Besserung und möchte offenbar an der Ostermesse teilnehmen. Obwohl dieser Wunsch laut Vatikan keine offizielle Bestätigung seiner Teilnahme ist, wurde das 88-jährige Kirchenoberhaupt bereits in die Abläufe der Messe integriert. Ausgeschlossen ist auch nicht, dass Franziskus den wichtigen päpstlichen Segen "Urbi et orbi" spendet. Die Messe zum höchsten Fest der Christenheit leitet der ehemalige Chef des Petersdoms, Kardinal Angelo Comastri. Die Gläubigen werden auf dem reich geschmückten Petersplatz erwartet.

