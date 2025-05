Teilnahme Putins an Gesprächen in Istanbul ist weiter offen

Selenskyj erwartet Zusage von Putin: Nach Aussage des ukrainischen Präsidenten sollte Putin persönlich am Treffen in Istanbul teilnehmen. Selenskyj sagte, sollte der russische Präsident nicht kommen, wäre dies das endgültige Zeichen dafür, dass Russland den Krieg nicht beenden will. Übermorgen sollen Verhandlungen in der Türkei stattfinden, es ist aber nicht bekannt, wer von russischer Seite daran teilnimmt.

