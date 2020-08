Teilnahme bayerischer Polizisten an Berliner Demo bestätigt

Nachrichtenarchiv - 30.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Innenminister Herrmann hat bestätigt, dass drei bayerische Polizisten als Redner auf der Anti-Corona-Demo in Berlin aufgetreten sind. Es handle sich um zwei aktive und einen bereits im Ruhestand befindlichen Polizeibeamten, die auch schon in der Vergangenheit auffällig geworden seien, sagte Herrmann dem BR. Nach seinen Worten wird nun sorgfältig überprüft, ob es sich um Dienstvergehen handelt. Noch liege ihm aber kein Bericht vor, was die Beamten konkret gesagt hätten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 20:00 Uhr