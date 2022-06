Teile von Indien und Bangladesch stehen nach Monsun unter Wasser

Nachrichtenarchiv - 20.06.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dhaka: Nach dem starken Monsunregen und den Überschwemmungen stehen immer noch Teile von Bangladesch und der Nordosten Indiens unter Wasser. Medienberichten zufolge sind allein in Bangladesch vier Millionen Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Der Bezirkschef von Sylhet sprach von einer riesigen Nahrungsmittel- und Trinkwasserkrise. Nach Angaben der Behörden sind in Indien mehr als 5.000 Dörfer überflutet und mehr als 100.000 Bewohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Nach den Monsunregenfällen der vergangenen Wochen war der Brahmaputra über die Ufer getreten.

