Teile von Berlin sind wegen Rohrbruchs ohne Trinkwasser

Berlin: In mehreren Bezirken der Bundeshauptstadt gibt es aktuell Probleme mit der Trinkwasser-Versorgung. Wie die Berliner Wasserbetriebe am Abend mitteilten, kommt in weiten Teilen der Stadt kein Wasser mehr aus den Hähnen. Grund sei ein Rohrschaden in Wedding. Die Feuerwehr sprach von einem massiven Wasserrohrbruch. Wie groß der Ausfall ist, sei aktuell noch schwer abzuschätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 21:00 Uhr