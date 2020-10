Teile der Niederlande und Schottland sind Corona-Risikogebiete

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat ganz Schottland, Nordengland und weite Teile der Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt. In den Niederlanden sind nur die Regionen Zeeland und Limburg nicht von der neuen Einstufung betroffen. Die Kategorisierung bedeutet, dass sich Rückkehrer bei der Einreise nach Deutschland zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben müssen. Umgehen können sie das nur mit einem negativen Corona-Test, der bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein darf. Nicht mehr gewarnt wird dagegen vor Reisen nach Jungholz im österreichischen Tirol und ins Kleinwalsertal in Vorarlberg.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 03:00 Uhr