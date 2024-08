Teile der CDU wollen höheres Rentenalter beschließen

Berlin: Im Falle einer Regierungsübernahme der Union regt die CDU-Mittelstandsvereinigung an, das Rentenalter anzuheben. Die Vorsitzende Connemann sagte in einem Interview wörtlich: "Wenn wir das System nicht stabil halten, leiden diejenigen am allermeisten, die ausschließlich auf die gesetzliche Rente angewiesen sind." Auch die Möglichkeit, dass langjährig Versicherte zwei Jahre früher in Rente gehen können, müsse wegfallen. Arbeitsminister Heil lehnt eine höhere Altersgrenze ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 12:30 Uhr