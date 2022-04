Teilchenbeschleuniger Cern nach jahrelanger Wartungsphase wieder in Betrieb

Scholz sieht keinen Anlass für Kritik an Russlandpolitik der SPD

Berlin: Bundeskanzler Scholz sieht keinen Anlass für seine Partei, ihre Russlandpolitik der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. In einem Interview mit dem "Spiegel" sprach er von verfälschenden und verleumderischen Darstellungen. Er verwies auf die Entspannungspolitik der SPD-Kanzler Brandt und Schmidt. Diese habe den Fall des Eisernen Vorhangs erst möglich gemacht und vielen Ländern Osteuropas die Demokratie gebracht. Zudem betonte Scholz, dass die SPD fest in das transatlantische Bündnis und den Westen eingebunden sei. Seine Zurückhaltung bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verteidigte der Kanzler mit den Worten, eine Eskalation müsse verhindert werden und es dürfe keinen Atomkrieg geben. Scholz kündigte aber an, die Ukraine weiter militärisch auszurüsten. Konkret sollen weitere Panzerabwehrwaffen, Panzerrichtminen und Artilleriemunition nach Kiew geliefert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 14:00 Uhr