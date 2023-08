Teil-Legalisierung von Cannabis löst unterschiedliches Echo aus

Berlin: Das Bundeskabinett will heute den Gesetzentwurf zur Teil-Legalisierung von Cannabis beschließen. Bereits im Vorfeld sorgt die Novelle aus dem Gesundheitsministerium für ein geteiltes Echo. Kritik kommt unter anderem von der Opposition. Im ARD-ZDF-Morgenmagazin sagte die CDU-Gesundheitspolitikerin Borchardt, Cannabis sei eine oft verharmloste Einstiegsdroge. Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen Cannabis bereits legal ist, zeigten, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen dadurch deutlich gestiegen sei. Erhebliche Zweifel an dem Gesetz haben auch Ärzte, der Deutsche Richterbund und die Gewerkschaft der Polizei. Ampelpolitiker hingegen verteidigen das Vorhaben. Die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP, Lütke, erwartet durch die Teil-Legalisierung von Cannabis eine Entkriminalisierung der Szene. Der Drogenbeauftragte des Bundes, der SPD-Politiker Blienert, sprach von einem Paradigmenwechsel, forderte aber zugleich mehr Mittel für Prävention. Der Gesetzentwurf sieht vor, Erwachsenen den Besitz von 25 Gramm Cannabis zu erlauben, ebenso wie den Eigenanbau in begrenztem Umfang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 11:00 Uhr