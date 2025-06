Teheraner flüchten aus Sorge vor israelischen Angriffen aus der Stadt

Teheran: Nach neuerlichen Angriffen Israels auf den Iran versuchen viele Menschen, die Hauptstadt Teheran rasch zu verlassen. Reportern zufolge bildeten sich kilometerlange Schlangen an Tankstellen. Israels Verteidigungsminister Katz hatte zuvor härtere Militärschläge angekündigt, sollte der Iran weitere Raketen abfeuern. Auch am Abend waren im Iran Explosionen zu hören. In mehreren Städten wurde die Luftabwehr aktiviert. Einem Agenturbericht zufolge bombardierte Israel außerdem ein Gasfeld in der Provinz Buschehr, das zu den größten weltweit gehört. Die Förderung wurde daraufhin eingestellt.

