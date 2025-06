Teheran weist Forderungen nach Diplomatie zurück

Berlin: Nach den US-Angriffen auf Atomanlagen im Iran wächst international die Sorge vor einer Eskalation des Krieges. Westliche Länder sowie die UN und die Atomenergiebehörde IAEA forderten eine diplomatische Lösung. Bundeskanzler Merz rief den Iran nach Angaben eines Sprechers dazu auf, sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen. Der Iran bezeichnete diese Forderungen dagegen als irrelevant. Außenminister Araghtschi sagte in Istanbul, die USA hätten - so wörtlich - die Diplomatie in die Luft gesprengt. Sein Land werde sich mit allen notwendigen Mitteln wehren. Araghtschi kündigte zudem an, sich morgen in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin zu treffen.

