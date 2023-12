Teenager im Frankreich im Zusammenhang mit Lehrer-Ermordung verurteilt

Paris: In Frankreich sind sechs Jugendliche für ihre Verwicklung in die islamistisch motivierte Ermordung des Lehrers Samuel Paty verurteilt worden. Das Gericht in Paris befand fünf der Angeklagten für schuldig, Paty observiert und für seinen Mörder identifiziert zu haben. Ein Mädchen wurde wegen der Verbreitung von Falschaussagen über den Lehrer verurteilt. Die Jugendlichen erhielten alle kurze Haft- oder Bewährungsstrafen. Der 18-jährige Angreifer, ein radikalisierter Tschetschene, war kurz nach der Tat von der Polizei erschossen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 01:00 Uhr