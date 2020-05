Tedros Ghebreyesus will Chinas Corona-Informationspolitik untersuchen

Nachrichtenarchiv - 18.05.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, hat eine Untersuchung darüber angekündigt, ob China bewusst Informationen über das Coronavirus zurückgehalten hat. Die Ermittlungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen, sagte er beim Auftakt der virtuellen WHO-Jahresversammlung in Genf. Vor allem die USA beschuldigen China und äußern die Ansicht, dass weltweit viele Tote hätten vermieden werden können. US-Außenminister Mike Pompeo sagte in Washington, Peking habe Manipulationen im Zusammenhang mit der Pandemie begangen. Die Regierung in Peking bestreitet die Vorwürfe. Präsident Xi kündigte überdies an, einen Corona-Impfstoff nach der Entwicklung weltweit zur Verfügung zu stellen. Ärmere Länder will China im Kampf gegen das Virus zudem mit zwei Milliarden Dollar unterstützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2020 20:00 Uhr