Technisches Hilfswerk schickt Brückenbau-Team nach Slowenien

Rosenheim: Das Technische Hilfswerk hat ein weiteres Team in die slowenischen Überschwemmungsgebiete geschickt. Die Fachkräfte für Brückenbau aus Freising in Oberbayern haben tonnenschwere Teile aus Holz oder Stahl für eine 30 Meter lange Behelfsbrücke dabei. Sie soll im Norden des Landes aufgebaut werden. Insgesamt will das THW zwei Brücken in das von Unwettern schwer betroffene Land bringen. Die Organisation ist bereits seit Montag in Slowenien im Einsatz - unter anderem mit schwerem Räumgerät, um Straßen freizumachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 14:00 Uhr