Technischer Defekt war Ursache für Stromausfall in Wunsiedel

Wunsiedel: Die Ursache für den Stromausfall in der oberfränkischen Kreisstadt ist ein technischer Defekt in einem unterirdischem Stromkabel. Nach Angaben der Stadtwerke wurde eine fehlerhafte Stelle in einer Leitung unter der Erde festgestellt. Sie ist wahrscheinlich durch natürliche Abnutzung oder sonstigen Verschleiß entstanden. Dieser Defekt hatte eine Art Kettenreaktion ausgelöst und führte zum Stromausfall für knapp zwei Stunden im gesamten Stadtgebiet. Die Reparaturarbeiten dauern noch an.

