Technische Universität Nürnberg startet offiziell

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Bayern hat eine neue Universität: Mit dem Jahreswechsel hat die Technische Universität Nürnberg offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Noch laufen lediglich die Vorbereitungen für den Lehrbetrieb; im Laufe des Jahres sind erste Online-Angebote geplant. Der erste Masterstudiengang soll dann im Herbst 2023 starten. Auf lange Sicht ist die TU Nürnberg für bis zu 6.000 Studierende und bis zu 240 Professoren ausgelegt. Das Konzept sieht fächerübergreifende, überwiegend englischsprachige Studiengänge vor. Die Neugründung ist allerdings in Wissenschaftskreisen umstritten: Mit der Technischen Hochschule gibt es in Nürnberg bereits eine ähnliche Einrichtung. Auch die in Erlangen und Nürnberg angesiedelte Friedrich-Alexander-Universität befürchtet Überschneidungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 12:00 Uhr