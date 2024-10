Technische Störung sorgt für bundesweite Flugausfälle

Frankfurt: In ganz Deutschland kommt es weiter zu erheblichen Verzögerungen und Flugausfällen. Grund ist eine technische Störung bei einem System der Deutschen Flugsicherung mit dem bundesweiten Datenaustausch. Sie ist zwar inzwischen behoben, die Flughäfen kämpfen aber noch mit den Folgen. Reisenden wird geraten, sich auf den Internetseiten der Airlines über den Status ihres Fluges zu informieren. In München gibt es zusätzlich Probleme bei den Sicherheitsontrollen. Das ganze Wochenende ist mit langen Wartezeiten zu rechnen, Laut einem Sprecher des Flughafens, sind wegen des Oktoberfestes mehr Passagiere unterwegs. Ein weiterer Grund, die Sicherheitskontrollen am Terminal 2 werden derzeit modernisiert. Deswegen steht nicht die volle Kapazität zur Verfügung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 13:00 Uhr