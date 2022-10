Technische Störung bei der Bahn ist behoben

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die technische Störung bei der Deutschen Bahn ist behoben. Wie das Unternehmen mitteilte, wird sich die Lage im Zugverkehr in Norddeutschland aber nur langsam entspannen. Das Zugfunksystem war gestört, was dazu führte, dass der komplette Fernverkehr im Norden eingestellt wurde, teilweise auch der Regionalverkehr. Wegen des Ausfalls mussten viele Züge auf Bahnhöfen warten. Tausende Reisende wurden davon überrascht. Neben der Deutschen Bahn meldeten andere Zug-Unternehmen wie Metronom und Erixx ebenfalls Probleme. Das Funksystem wird unter anderem genutzt, um vor Gefahren an der Bahnstrecke zu warnen. Fällt es aus, müssen die Züge in den nächsten Bahnhof fahren und warten, bis die Verbindung wiederhergestellt ist. Unklar ist, was die Störung verursacht hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2022 12:00 Uhr