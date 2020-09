Technik-Probleme bei Corona-Tests laut Huml behoben

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsministerin Huml betrachtet die Panne bei den Corona-Tests an den Flughäfen im Freistaat als behoben. Wie sie in der Rundschau des BR sagte, waren EDV-Probleme beim Dienstleister Ecolog die Ursache für die Verzögerungen bei der Weitergabe der Ergebnisse. Das bayerische Gesundheitsministerium hatte gestern bestätigt, dass 10.000 Menschen zwar getestet wurden, aber nicht innerhalb der versprochenen 48 Stunden den Befund erhielten. Nach BR-Informationen gibt es auch an den Autobahnen in Bayern teils noch Verzögerungen bei der Weitergabe der Ergebnisse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 06:15 Uhr