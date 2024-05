Team zur Bergung der "Säntis" wird aufgestockt

Romanshorn: Für die geplante Bergung des historischen Dampfschiffs "Säntis" vom Grund des Bodensees will der Schweizer Schiffsbergeverein das Taucherteam erweitern. Demnach sollen bis zu acht weitere erfahrene Taucher etwa aus dem Armee-, dem Polizei- oder dem Ölplattformbereich dazukommen. Damit hoffe man, das Schiff spätestens im Juni an die Oberfläche heben zu können. Am Samstag wurden die Pläne zur Bergung erneut zurückgeworfen. Ein Taucher hatte sich in Bergeseilen verheddert und konnte sich nicht mehr allein befreien. Letztendlich konnten alle Seile durchgeschnitten werden. Das Wrack liegt seit 91 Jahren in 210 Metern Tiefe. Die "Säntis" war 1933 nicht mehr fahrtauglich versenkt worden, weil eine Verschrottung als zu teuer galt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 14:00 Uhr