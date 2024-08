Taylor-Swift-Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt

Wien: Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen sind drei Konzerte von Popstar Taylor Swift in Österreich abgesagt worden. Das hat der Veranstalter mitgeteilt. Die Tickets für die ausverkauften Shows in Wien morgen, am Freitag und am Samstag würden erstattet. Die beiden Verdächtigen hatten laut Polizei Anschläge vorbereitet. Einer der beiden, ein 19-jähriger Österreicher, soll Anhänger der Terrormiliz IS sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2024 00:00 Uhr