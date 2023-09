Taxifahrten in München sind ab heute zu Festpreisen möglich

München: Fahrgäste können in der bayerischen Landeshauptstadt ab heute bereits vor einer Taxifahrt den Preis vereinbaren - per Taxi-App oder per Anruf in den Taxi-Zentralen. Das ist bundesweit bisher einmalig. Der Stadtrat hatte die Festpreisregelung eingeführt, damit die Münchner Taxis gegenüber Diensten wie Uber konkurrenzfähig bleiben. Bisher sind diese oftmals günstiger und zeigen dem Gast den Preis lange vor der Abfahrt an. Wucher soll dabei ausgeschlossen sein. Die Stadt verspricht, dass die Preise innerhalb eines offiziell festgelegten Tarifkorridors liegen und vom Kreisverwaltungsreferat überwacht werden. Wer ein Taxi unterwegs auf der Straße anhält, muss weiterhin zahlen, was das Taxameter anzeigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 10:00 Uhr