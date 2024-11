Tausenden Menschen protestieren im Iran gegen Israel und die USA

Teheran: Im Iran haben mehrere tausend Menschen gegen Israel und die USA demonstriert. Sie verbrannten Flaggen beider Länder und schwenkten neben der iranischen auch die palästinensische Fahne. Anlass für ihren Protest war eine Geiselnahme in Teheran vor 45 Jahren. Damals hatten radikale Studenten 52 Diplomaten in der amerikanischen Botschaft festgehalten, da zuvor ein durch die Revolution gestürzter Schah in einem US-Krankenhaus behandelt worden war. Die Geiseln kamen erst nach 444 Tagen frei. Im April 1980 brach Washington seine Beziehungen zum Iran ab und hat sie bis heute nicht wieder aufgenommen.

