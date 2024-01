Tausende wollen wieder gegen Rechtsextremismus protestieren

Hamburg: Nach mehreren Demonstrationen gestern etwa in Düsseldorf mit rund 100.000 Teilnehmern wollen auch heute in mehreren Städten wieder Menschen auf die Straße gehen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. In Hamburg soll es am frühen Nachmittag eine Kundgebung in der Innenstadt geben. Dazu werden Zehntausende erwartet. Vergangene Woche musste eine Demo in der Hansestadt wegen zu großen Andrangs abgebrochen werden. Auch in bayerischen Städten und Gemeinden sind Aktionen geplant - etwa in Dachau, Memmingen oder Mainburg. - In München ist heute zudem eine Großdemo auf der Theresienwiese angekündigt, zu der ein Bündnis unter anderem aus Landwirten, Handwerkern und Gastronomen aufgerufen hat. Das Motto lautet: "Der Mittelstand steht auf".

