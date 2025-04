Tausende wollen noch Abschied von Papst Franziskus nehmen

Steinmeier trägt sich in Kondolenzbuch für verstorbenen Papst ein: Trauernde können in einem offiziellen Buch in der Berliner Vertretung des Vatikans ihr Beileid zum Tod des Pontifex bekunden. Als einer der ersten schrieb sich der deutsche Bundespräsident ein. In Rom können Gläubige noch bis heute Abend am offenen Sarg im Petersdom Abschied nehmen. Bisher haben rund 130.000 Gläubige diese Gelegenheit genutzt. Morgen wird Franziskus dann beigesetzt. Die deutsche Delegation leiten Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz.

