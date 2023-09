Tausende Wiesn-Besucher sind schon vor dem "Ozapft is" auf dem Oktoberfestgelände

München: Tausende Wiesn-Besucher sind schon in der Früh auf das Festgelände des Oktoberfests geströmt. Als die Zugänge zur Theresienwiese um kurz nach 9 Uhr geöffnet wurden, rannten viele los, um sich einen guten Platz in einem der Zelte zu sichern. Etliche Besucher hatten seit dem Morgengrauen gewartet. In den Zelten müssen sich die Gäste aber noch gedulden, bis sie das erste Bier trinken können: Münchens Oberbürgermeister Reiter wird um 12 Uhr das erste Fass anzapfen. Er fuhr in einer Kutsche zur Theresienwiese. Den Festzug führte das Münchner Kindl hoch zu Ross an, gefolgt von den Wiesn-Wirten. In der Sanitätsstation auf dem Festgelände hatten die Ärzte schon zu tun. Sie mussten bereits einen kardiologischen Notfall und mehrere Schürfwunden versorgen. Die Maß kostet in diesem Jahr bis zu 14 Euro 90. Zum ersten Mal gibt es heuer kostenlose Trinkwasserspender hinter den Festzelten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 11:45 Uhr