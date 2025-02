Tausende wieder beim Chinesenfasching an der Altmühl

Tausende Menschen besuchen Chinesenfasching in Dietfurt: Durch die Oberpfälzer Stadt zogen 50 Wagen mit vielen Narren an Bord. Die Faschingstradition geht auf die Legende zurück, dass die Dietfurter einst einen Steuereintreiber nicht in die Stadt gelassen und sich stattdessen "wie die Chinesen" hinter ihrer Mauer verschanzt haben sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2025 17:30 Uhr