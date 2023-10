Tausende werden zu Israel-Solidaritätsdemo in Berlin erwartet

Berlin: Zu einer Solidaritätskundgebung mit den Opfern des Krieges in Israel werden am Nachmittag mehr als zehntausend Menschen vor dem Brandenburger Tor erwartet. Religionsgemeinschaften, Kirchen, Parteien und zahlreiche Verbände haben dazu aufgerufen - unter dem Motto "Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus". Als Redner wird Bundespräsident Steinmeier erwartet. Auch Familienangehörige der von der Hamas entführten Geiseln wollen zu der Kundgebung kommen. Eine zeitgleich geplante pro-palästinensische Demonstration am Potsdamer Platz ist von der Polizei verboten worden, weil dort antisemitische Parolen befürchtet wurden. Angesichts zahlreicher Straftaten im Zusammenhang mit Pro-Hamas-Protesten fordert der Deutsche Richterbund schnellere Strafverfahren. Eine Strafe müsse rasch erfolgen, damit sie abschreckend wirke, sagte Geschäftsführer Rebehn den Funke-Zeitungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 08:30 Uhr