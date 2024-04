Tausende werden nach Dammbruch in Russland in Sicherheit gebracht

Moskau: Nach einem Dammbruch in der russischen Region Orenburg im Ural sind mehr als 4000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, wurden etwa 2.400 Häuser überflutet, in mehreren Gebieten fiel der Strom aus. Der Damm war gestern Abend nach sintflutartigen Regenfällen gebrochen. Den Angaben zufolge war er für eine Wasserstandshöhe von fünfeinhalb Meter ausgelegt; zuletzt seien über neun Meter gemessen worden. Russland eröffnete ein Strafverfahren wegen Fahrlässigkeit und Verletzung von Sicherheitsvorschriften.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 16:45 Uhr