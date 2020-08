Tausende Verletzte und viele Tote nach Explosionen in Beirut

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Einen Tag nach der gewaltigen Explosion in der libanesischen Hauptstadt ist noch nicht abzusehen, wie viele Opfer es tatsächlich gibt. Das Rote Kreuz meldet inzwischen mehr als hundert Tote und über 4.000 Verletzte und erklärt, dass noch weitere Menschen unter Trümmern sind. Die Explosionen hatten sich gestern in einer Lagerhalle des Hafens von Beirut ereignet. Darin waren tausende Tonnen Ammoniumnitrat gelagert - ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen, wie Ministerpräsident Diab einräumte. Was die Explosionen ausgelöst hat, ist noch unklar. Diab geht aber davon aus, dass es kein Anschlag war. Zahlreiche Staaten haben dem Libanon ihre Unterstützung versprochen - darunter Deutschland und auch Israel, das sich offiziell eigentlich im Kriegszustand mit dem nördlichen Nachbarland befindet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 09:00 Uhr