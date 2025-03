Tausende verlangen Freilassung von Istanbuls Bürgermeister Imamoglu

In der türkischen Metropole Istanbul haben am Abend wieder tausende Menschen für die Freilassung von Bürgermeister Imamoglu demonstriert: Sie werfen Staatspräsident Erdogan vor, seinen größten Rivalen kaltstellen zu wollen. Die Polizei setzte wegen eines verhängten Demonstrationsverbots Gummigeschosse und Tränengas ein. Imamoglu wird weiterhin im Polizeipräsidium wegen Korruptionsverdachts festgehalten. Dort soll er am Vormittag vernommen worden sein - erst über einen Tag nach seiner Festnahme. Untersuchungshaft wurde gegen den Politiker der Oppositionspartei CHP noch nicht erlassen. Diese will ihn auch weiterhin am Sonntag zum Spitzenkandidaten der Präsidentschaftswahl in drei Jahren küren.

