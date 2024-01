Tausende verabschieden sich von Franz Beckenbauer

München: In der Allianz Arena haben sich tausende Menschen, darunter Spitzen aus Fußball und Politik, vom verstorbenen Franz Beckenbauer verabschiedet. Auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz kamen zu der öffentlichen Gedenkfeier. Steinmeier würdigte Beckenbauer als Weltklasse-Fußballer und großartigen Menschen. Der Präsident des FC Bayern München, Hainer, sagte, dass jeder Mensch überall gleich sei, habe Beckenbauer früh von den Eltern am heimischen Küchentisch gelernt. Diese Werte habe er gelebt und sei damit seiner Zeit weit voraus gewesen. Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Beigesetzt wurde er bereits im privaten Kreis.

