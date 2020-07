Tausende Ungarn protestieren für Medienfreiheit

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: In der ungarischen Hauptstadt haben am Abend tausende Menschen gegen die Einschränkung der Medienfreiheit protestiert. Die Demonstranten zogen vom Redaktionsgebäude des Online-Nachrichtenportals "index.hu" zum Amtssitz von Ministerpräsident Orban. Mit Parolen wie "Es reicht uns!" demonstrierten sie gegen die Entlassung des Chefredakteurs von index.hu, Szabolcs Dull. Die regierungsnahen Eigentümer des Portals hatten ihm vor zwei Tagen gekündigt. Dull gilt als einer der bekanntesten Kritiker von Ministerpräsident Orban. Die Entlassung sorgte in der Redaktion der Nachrichten-Webseite für eine Kündigungswelle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.07.2020 22:45 Uhr