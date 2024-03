Tausende Ungarn demonstrierten gegen Orban

Budapest: Tausende Menschen haben in der ungarischen Hauptstadt gegen die Regierung von Ministerpräsident Orban demonstriert. Anlass waren Korruptions-Vorwürfe gegen Regierungsmitglieder, die seit einiger Zeit kursieren. Zuletzt hatte der Oppositionspolitiker Magyar Tonaufnahmen veröffentlicht. Zu hören ist die Stimme seiner Ex-Frau, der früheren Justizministerin Varga. Sie beschreibt, wie andere Regierungsvertreter sich dafür eingesetzt hätten, dass Beweise aus Gerichtsakten verschwinden, um ihre Rollen in Fällen von Korruption zu vertuschen. Varga war Spitzenkandidation von Orbans Partei für die Europawahl. Wegen eines Skandals um die Begnadigung eines in Kindesmissbrauch verwickelten Mannes trat sie zurück und zog sich ganz aus der Politik zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 09:00 Uhr