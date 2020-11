Tausende Trump-Anhänger demonstrieren in Washington

Nachrichtenarchiv - 15.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Mehrere tausend Anhänger von Präsident Trump haben für den abgewählten Präsidenten demonstriert. In Washington riefen sie Parolen wie "Vier Jahre mehr!" und "Wir wollen Trump!". Die Veranstaltung lief unter dem Titel "Million MAGA March", in Anlehnung an Trumps Wahlkampfmotto "Make America Great Again". Der Präsident erkennt seine Wahlniederlage bisher nicht an. Er begrüßte seine Unterstützer aus einem gepanzerten Fahrzeug heraus auf seinem Weg zum Golfplatz. Während seine Sprecherin bei Twitter von rund einer Million Teilnehmern sprach, schätzten Beobachter und Medien deren Zahl auf höchstens 10.000.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2020 06:00 Uhr