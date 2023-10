Tausende Teilnehmer zum Erntedankumzug in Fürth erwartet

Fürth: In der mittelfränkischen Stadt findet am Mittag einer der bekanntesten Erntedankfestzüge Bayerns statt. Rund 80 Gruppen und 3.000 Menschen wirken mit, wenn die geschmückten Kutschen und Pferdegespanne durch Fürth ziehen. Auch tausende Besucher werden wieder erwartet, wenn sich der Festzug um 12 Uhr in Bewegung setzt. Wegen der Landtagswahl kommenden Sonntag wurde der Höhepunkt der Michaelis-Kirchweih eine Woche vorverlegt. Das BR Fernsehen überträgt den Erntedankfestzug live ab 13 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 08:00 Uhr