Tausende Teilnehmer bei Demos von Landwirten und LKW-Fahrern in Bayern

München: Bei zwei Großdemonstrationen in Bayern haben heute LKW-Fahrer und Bauern gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Auf der Münchner Theresienwiese machten rund 3.500 Menschen ihrem Unmut darüber Luft, dass im Dezember die LKW-Maut erhöht wurde. Viele Demonstrationsteilnehmer waren mit ihren Lastern in die Innenstadt gefahren. In Nürnberg kamen nach Angaben der Polizei rund 5.000 Menschen bei einer Kundgebung zusammen, bei der gegen die Kürzungen in der Landwirtschaft protestiert wurde. Ein Großteil der Teilnehmer reiste mit Traktoren an, was in Nürnberg stellenweise zu Verkehrsproblemen führte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 23:00 Uhr