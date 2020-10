Tausende Teilnehmer bei Anti-Trump-Protesten in den USA

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Tausende Menschen haben in den USA gegen US-Präsident Trump und für Frauenrechte demonstriert. In Washington und anderen Städten versammelten sich vor allem Frauen zu einem Protestmarsch, um gegen eine Wiederwahl Trumps und seine Kandidatin für den Obersten Gerichtshof, Barrett, zu protestieren. Die Aktionen erinnern an den ersten Women´s March nach Trumps Amtseinführung 2017 mit mehr als drei Millionen Teilnehmerinnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 03:00 Uhr