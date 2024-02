Tausende sind wieder gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen

Berlin: In vielen deutschen Städten sind auch heute wieder tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. So versammelten sich bei einer Demonstration in Bremen laut Polizei über 16.000 Menschen. In Bayern hat im oberfränkischen Wunsiedel ein breites Bündnis zur Demo "Wunsiedel ist bunt" aufgerufen. In Amberg in der Oberpfalz kamen etwa 4.600 Menschen zusammen. In Nördlingen im Landkreis Donau-Ries sind laut Polizei noch rund 2700 Demonstranten unterwegs - unter dem Motto "Alle zusammen. Für Demokratie und Vielfalt“. Der Nördlinger Oberbürgermeister Wittner wies darauf hin, dass in seiner Stadt Menschen aus mehr als 100 Nationen leben. - In diesen Minuten beginnt in Immenstadt, im Landkreis Oberallgäu, eine Kundgebung, zu der rund 150 Personen angemeldet sind. Die Veranstalter erwarten aber mehr Teilnehmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 19:00 Uhr