Tausende Schweizer protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 17.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bern: Tausende Schweizer haben gestern erneut gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. Zur größten Kundgebung in Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen kamen nach Polizeiangaben rund 3.000 Demonstranten. Die Proteste richten sich unter anderem gegen den seit September vorgeschriebenen Einsatz des Covid-Zertifikats in Restaurants, Bars und Sportstätten. Etwa 300 Gegendemonstranten gingen in Bern für Solidarität auf die Straße. In der Schweiz sind bisher knapp 62 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft - weniger als in vielen anderen europäischen Ländern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2021 10:00 Uhr