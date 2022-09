Tausende Schaulustige beobachten Trachtenumzug zum Oktoberfest

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz des regnerischen Wetters sind viele Besucher in die Innenstadt gekommen, um sich den traditionellen Trachtenumzug zum Oktoberfest anzusehen. Insgesamt waren etwa sechzig Gruppen in farbenprächtigen Gewändern mit rund 9.000 Teilnehmern dabei, neben Trachtlern Musikkapellen, Sport- und Gebirgsschützen, Spielmanns- und Fanfarenzüge. Sie kamen aus verschiedenen Teilen Europas, um ihr Brauchtum und ihre Handwerkskunst zu präsentieren. Der Festzug wurde vom Münchner Kindl auf einem Pferd angeführt. In den Ehrenkutschen fuhren Bayerns Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 13:00 Uhr