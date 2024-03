Tausende Russen nehmen Abschied von Alexej Nawalny

Moskau: Trotz eines massiven Polizeiaufgebots und Repressionen im Vorfeld haben Tausende Menschen in Moskau dem Kremlgegner Alexej Nawalny die letzte Ehre erwiesen. Nach Angaben von Bürgerrechtlern wurden bei Kundgebungen russlandweit mehr als 100 Menschen festgenommen. An der Trauerfeier in einer Moskauer Kirche nahmen zwar Nawalnys Eltern teil, seine Witwe und seine Kinder waren allerdings nicht dabei. Sie befinden sich zu ihrer eigenen Sicherheit im Ausland. Bei der Beerdigung auf dem Moskauer Borisowski-Friedhof skandierten die Menschen Nawalnys Namen und riefen, er werde nicht vergessen. Kanzler Scholz würdigte im Onlinedienst X die Russinnen und Russen, die zu den Trauerfeierlichkeiten kamen. Diese Menschen seien für die Freiheit ein großes Risiko eingegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 06:00 Uhr