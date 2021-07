Tausende Rechner in Deutschland von Kaseya-Hackerangriff betroffen

Nachrichtenarchiv - 04.07.2021 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine großangelegte Cyberattacke mit Erpressungs-Software hat offenbar auch zahlreiche Rechner in Deutschland infiziert. Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI meldet, hat sich dort ein betroffener deutscher IT-Dienstleister gemeldet. Bei mehreren Kunden dieser Firma seien Tausende Computer betroffen. Zunächst hatten Hacker am Freitag den US-IT-Dienstleister Kaseya attackiert. Dessen Kunden bekamen ein Programm aufgespielt, das Daten verschlüsselt, um Lösegeld zu erpressen. Schwer von der Attacke getroffen war die schwedische Supermarktkette Co-op. Sie musste gestern rund 800 Filialen schließen. Laut BSI ist nicht auszuschließen, dass sich morgen weitere Unternehmen mit Problemen melden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.07.2021 18:30 Uhr