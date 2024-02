Tausende protestieren zum zweiten Jahrestag für die Ukraine

Berlin: Am zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine finden in mehreren Städten Protestkundgebungen und Gedenkveranstaltungen statt. In Berlin sprach die Polizei am Nachmittag von mehr als 3.000 Menschen am Brandenburger Tor. Viele Teilnehmer stammen selbst aus der Ukraine. Aufgerufen hatte der deutsch-ukrainische Verein Vitsche. Berlins Regierungschef Wegner versicherte, die Stadt stehe uneingeschränkt an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wegner forderte auch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. In Köln findet eine große Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam für die Ukraine und für Demokratie" statt. Laut Polizei haben sich bis jetzt mehr als 5.000 Menschen versammelt. In München sind es derzeit mehr als 2.000 Menschen, die auf dem Marienplatz an den Beginn des Krieges vor zwei Jahren erinnern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 16:00 Uhr